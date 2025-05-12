Мусор подталкивают к переработке

Чтобы дестимулировать накопление мусора на полигонах до сортировки и переработки, правительство разрешило регионам поднять плату за его размещение (за негативное воздействие на окружающую среду, НВОС). Само повышение невелико, на 4,2%, хотя в начале «мусорной реформы» речь шла об увеличении тарифа на 15% в год, но этот шаг призван подтолкнуть региональных мусорных операторов активнее заниматься утилизацией, в том числе при помощи производства искусственных грунтов. Участники же рынка рассчитывают на господдержку, в первую очередь для создания рынка сбыта такой продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Правительство опубликовало постановление от 30 апреля 2025 года №595 «Об установлении ставки платы за НВОС при размещении твердых коммунальных отходов (ТКО) IV класса опасности» — она будет проиндексирована на 4,2%. Стоимость размещения 1 тонны ТКО для региональных операторов увеличена до 99 руб. задним числом, с 1 января 2025 года. В начале «мусорной реформы» планировалось повышать эту ставку на 15% ежегодно, однако она оставалась неизменной — 95 руб. за тонну.

Отходы IV класса — это малоопасные отходы с низкой степенью вредного воздействия на окружающую среду (бытовой мусор). Как сообщили “Ъ” в ППК РЭО, ставки на их размещение не менялись на протяжении шести лет при накопленной инфляции около 65%, экологические и инфраструктурные затраты региональных бюджетов также выросли. Частично компенсировать рост этих расходов призваны «окрашенные» экологические платежи (в том числе они тратятся на рекультивацию свалок; 29 млрд руб. в 2024 году). Плата за НВОС также является «окрашенной».

Новая ставка не окажет значительного влияния на тарифы для населения, пообещали в РЭО, за этим следит ФАС. В то же время регоператорам придется больше платить за размещение отходов на полигонах.

По словам заместителя главы группы «Эколайн» Елены Вишняковой, регулятор старается активизировать усилия регоператоров по выстраиванию цепочки от сбора до утилизации отходов, минуя стадию складирования и не допуская нарушений в области разрешенного объема захоронения. Незначительный же рост платы вызван желанием властей не создавать излишнего давления на экономику компаний.

Нацпроект «Экологическое благополучие» предусматривает к 2030 году сортировку 100% ТКО и захоронение не более 50%. За нарушение объемов размещения предусмотрены санкции. К примеру, объект мощностью приема 100 тыс. тонн и размещением 50 тыс. тонн из них по новым расценкам обязан будет внести плату за НВОС в размере примерно 6,5 млн руб., и эта сумма должна быть полностью включена в расчет тарифа, указывает гендиректор УК «Экоразвитие» Юрий Платонов.

Особая роль в утилизации бытовых отходов, напомним, теперь отводится искусственным грунтам — они производятся за счет смешивания органических фракций отходов с землей и песком.

Довольно высокие затраты (1–1,5 тыс. руб. за тонну), как отмечает господин Платонов, нужно «отбивать» — искусственные грунты не могут прямо конкурировать по цене с песком, вскрышными породами и т. п. «Тарифное же регулирование при выпуске искусственных грунтов, вводимое правительством (см. “Ъ” от 9 апреля), ограничит затраты на него логистикой от производства до места применения»,— считает эксперт. При этом, если «искусственный грунт» не реализован в течение трех лет, он сам будет считаться отходами, расходы на его производство исключат из тарифа, и за него также будет начислена плата за НВОС с учетом повышающего коэффициента 52 (ст. 16,3 ФЗ №7). По подсчетам эксперта, если доля искусственных грунтов составит до 20% входящего потока мусора, после трех лет на полигоне дополнительная плата за НВОС для объекта мощностью приема 100 тыс. тонн и размещением 50 тыс. тонн составит уже почти 25 млн руб.

В итоге повышение платы за НВОС при размещении ТКО в сочетании с другими регуляторными мерами приведет к значительным расходам регоператоров, а спасти их экономику, как считает госпожа Вишнякова, поможет создание рынка искусственных грунтов. «Необходимы эффективные региональные программы по стимулированию использования продукта утилизации, ответственность за которые должна быть возложена на региональные власти, в том числе на уровне губернаторов. Нужно также обязать участников рынка использовать минимум 20% вторичного сырья для почвогрунтов и грунтов, используемых для рекультивации и строительных работ»,— говорит эксперт.

Анна Королева