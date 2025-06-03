Чиновник переоценил свое покровительство

В Москве завершено расследование уголовного дела бывшего замглавы Севастополя Евгения Горлова. Он обвиняется во взяточничестве: по версии следствия, чиновник требовал 6 млн руб. от руководителя ПАО «Севастопольгаз» за общее покровительство и содействие в получении платежей от деловых подведомственных организаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший замглавы Севастополя Евгений Горлов

Фото: Телеграм-канал Евгения Горлова Бывший замглавы Севастополя Евгений Горлов

Фото: Телеграм-канал Евгения Горлова

Главное следственное управление СКР предъявило обвинение в окончательной редакции и. о. заместителя губернатора Севастополя Евгению Горлову. Ему инкриминируется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

В правительстве Крыма господин Горлов курировал сферы ЖКХ и природопользования, а до этого возглавлял департамент городского хозяйства города-героя, а также в разное время работал в администрации Ленинского района в Ростове-на-Дону и администрации Сочи. Поста замглавы Севастополя он лишился в первой половине августа 2024 года. Губернатор города Михаил Развожаев, комментируя ситуацию, намекнул на коррупционный след в этой истории. «Уволил исполняющего обязанности заместителя губернатора Евгения Сергеевича Горлова. Очень жаль, что есть те, кто до сих пор не понял, что за любое проявление коррупции на любом уровне последует наказание»,— написал Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

26 августа 2024 года экс-чиновник был задержан, взяли под стражу и посредника Максима Ларина (ему предъявили обвинение в посредничестве во взяточничестве — ст. 291.1 УК РФ). Обоих отправили в Москву, где Басманный райсуд по ходатайству следствия их арестовал. В дальнейшем мера пресечения продлевалась, добиться ее смягчения защите не удалось.

Согласно материалам уголовного дела, господин Горлов вынуждал председателя совета директоров ПАО «Севастопольгаз» Эдуарда Третьяка платить ему 1 млн руб. в месяц за общее покровительство и содействие по оплате заключенных договоров с подведомственными учреждениями.

Спустя время, по версии следствия, чиновник Горлов потребовал передать ему взятку сразу за полгода — 6 млн руб. Посредником должен был выступить их общий приятель Максим Ларин, служивший ранее в правоохранительных органах, а потом ушедший в бизнес. Его фирма была подрядчиком правительства Севастополя, выполняя госконтракты на проведение строительно-монтажных работ.

Перед встречей потерпевший обратился за помощью в региональное УФСБ. Чекисты сначала задержали Ларина, а потом и самого Горлова в момент передачи денег. В ходе следственных действий оба признали вину полностью.

На движимое и недвижимое имущество Евгения Горлова и его ближайших родственников на Южном берегу Крыма и в Ростовской области, оцениваемое более чем в 50 млн руб., наложен арест в целях обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа и других имущественных взысканий.

Адвокат господина Горлова Александр Карабанов заявил, что материалы дела переданы в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Он также отметил, что если надзор с обвинением согласится, то уголовное дело будут рассматривать по существу в одном из судов Севастополя.

Александр Дремлюгин, Симферополь