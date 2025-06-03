На строительство первого участка второй линии метро в Казани выделили еще 1,8 млрд рублей

На работы по строительству первого участка второй линии метрополитена в Казани направят еще более 1,8 млрд руб. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

Запланированы подготовительные и земляные работы, устройство верхнего строения железнодорожного пути, туннелей и искусственных сооружений.

Заказчиком выступает «Главстрой Республики Татарстан». Денежные средства из бюджета Татарстана направят на строительство участка от станции метро «Фучика» до станции метро «Сахарова». Работы должны завершить до 1 декабря 2025 года. Срок исполнения контракта — 16 января 2026 года.

В мае на строительство первого участка второй линии казанского метро уже выделяли 1,9 млрд руб.

По данным прошлых тендеров, контракты на работы были заключены с компанией «Казметстрой». По информации портала Rusprofile, в 2024 году выручка организации достигла 3,9 млрд руб., а прибыль — 1,2 млрд руб.

Диана Соловьёва