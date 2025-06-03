ВС Башкирии оставил в силе решение об УДО Дмитрию Комлеву

Верховный суд Башкирии оставил в силе решение Калининского райсуда Уфы, который в марте условно-досрочно освободил от наказания экс-руководителя ООО «Килстройинвест» Дмитрия Комлева.

В 2022 году предпринимателя признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и причинении имущественного ущерба дольщикам ЖК «Миловский парк». Тогда его приговорили к десяти годам лишения свободы, через полгода приговор смягчили до восьми с половиной лет.

В марте 2024 года суды сначала выпустили осужденного из-под стражи, а в июне — освободили по УДО. В августе по решению ВС Башкирии Дмитрию Комлеву в очередной раз изменили приговор: в течение более четырех лет он был обязан работать разнорабочим в исправительном центре республиканского УФСИН России с удержанием 10% зарплаты в доход государства.

«Прокуратура была против УДО, но мы смогли доказать, что Дмитрий Комлев не заслуживает дальнейшего лишения свободы. Он полностью возместил ущерб, передав активы: земельные участки, недвижимость, погасил займы перед «Килстройинвестом». Ни дольщики, ни юридические лица не подавали к нему иски о погашении какой-либо задолженности. Он со всеми рассчитался. Полагаю, суд принял все это во внимание»,— пояснил «Ъ-Уфа» адвокат Дамир Исмагилов, представляющий интересы господина Комлева в суде.

Олег Вахитов