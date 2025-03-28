Дмитрия Комлева освободили от наказания по УДО

Калининский райсуд Уфы условно-досрочно освободил от наказания экс-руководителя ООО «Килстройинвест» Дмитрия Комлева. Об этом «Ъ-Уфа» сообщил его адвокат Дамир Исмагилов.

В 2022 году предпринимателя признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и причинении имущественного ущерба дольщикам ЖК «Миловский парк». Тогда его приговорили к десяти годам лишения свободы, через полгода приговор смягчили до восьми с половиной лет.

В 2023 году Дмитрий Комлев, отбывавший наказание, безуспешно пытался смягчить приговор, заменив неотбытую часть наказания на принудительные работы.

В марте 2024 года суды сначала выпустили осужденного из-под стражи, а в июне — освободили по УДО. В августе по решению ВС Башкирии Дмитрию Комлеву в очередной раз изменили приговор: в течение более четырех лет он был обязан работать разнорабочим в исправительном центре республиканского УФСИН России с удержанием 10% зарплаты в доход государства.

Олег Вахитов