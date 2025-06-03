Сделками заинтересовались в суде

Арбитражный суд Свердловской области начал рассматривать иск прокуратуры в интересах регионального правительства о признании недействительными сделок между 19 муниципалитетами в Свердловской области и «Облкоммунэнерго». Надзорное ведомство требует признать недействительными сделки с электросетевыми объектами с администрациями 19 муниципалитетов: Алапаевском, Богдановичем, Заречным, Верхнесалдинским округом, Нижнем Тагилом, Арамильским округом, Новоуральским и другими. На предварительном заседании прокуратура попросила привлечь в качестве ответчиков «Фонд имущества Свердловской области», а также «Сухоложские электросети» и МУП «Арамиль Энерго».

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АО «Облкоммунэнерго» оказывает услуги по передаче электрической энергии и технологическому присоединению в 185 населенных пунктах Свердловской области, следует из информации на сайте компании. По данным сервиса kartoteka.ru, АО является совладельцем ООО «Экологические системы», связанного с предпринимателями Алексеем Бобровым и Артемом Биковым. Чистая прибыль АО «Облкоммунэнерго» за 2024 год составила 962,7 млн руб., выручка — 7,26 млрд руб.

По утверждению прокуратуры, в 2024 году был принят федеральный закон №185-ФЗ, согласно которому электросети в собственности муниципалитетов и субъектов РФ должны были быть переданы в подведомство СТСО (системообразующей территориальной сетевой организации). По распоряжению губернатора, такой организацией в Свердловской области являются «Россети Урал».

Для исполнения закона сети должны были передать из муниципальной собственности в региональную.

Сети находились в аренде у «Облкоммунэнерго» до принятия закона, в зависимости от муниципалитета договоры об аренде были заключены с 2015 по 2023 год.

В связи с этим прокуратура просит признать прекращенными сделки по передаче сетей в аренду «Облкоммунэнерго», указав, что объекты должны были сменить собственника и быть переданы СТСО, аренда осуществлялась на незаконных основаниях.

На заседании представители организации заявили, что фактически сети обслуживаются «Облкоммунэнерго». Помимо этого, прокуратура, по утверждению представителя компании, не предоставила информации о том, какая норма запрещает передавать объекты в аренду и какой публичный интерес был нарушен.

Представители муниципалитетов пояснили, что не прекращали договоры аренды, а при передаче заменили в них арендодателя с муниципалитета на регион. Представитель администрации Новоуральска пояснила, что объекты, находящиеся в аренде у «Облкоммунэнерго», отсутствовали в утвержденном для передачи СТСО перечне. В администрации Нижнего Тагила пояснили, что ознакомились с позицией федерального Минэнерго, согласно которой передаче СТСО не подлежали объекты, находящиеся в аренде у третьих лиц.

Ранее суд принял обеспечительные меры, запрещающие министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области, «Фонду имущества Свердловской области» и «Облкоммунэнерго» совершать сделки со спорными электросетевыми объектами. Всего в перечне их более 7 тыс. Как стало известно в ходе предварительного заседания, в Новоуральском ГО находится 36 объектов, в Заречном МО — 315, в Каменском ГО — 32.

Следующее заседание по делу назначено на 3 июля.

Анна Капустина