Суд запретил свердловскому мингосимуществу продавать электросетевые объекты

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил ходатайство прокуратуры о принятии обеспечительных мер, следует из картотеки арбитражных дел. Требования приобщены к делу об оспаривании сделок «Облкоммунэнерго» с 19 муниципалитетами Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно решению суда, министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области, «Фонд имущества Свердловской области» и «Облкоммунэнерго» не могут передавать права и осуществлять сделки в отношении электросетевых объектов, которые выступают предметами иска. Региональное управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии не должно регистрировать сделки с недвижимым имуществом из этого перечня. Всего в списке более 7 тыс. объектов.

Напомним, прокуратура в интересах правительства Свердловской области обратилась в суд с требованием признать недействительными сделки «Облкоммунэнерго» и 19 муниципалитетов региона. В качестве третьего лица к делу привлечены «Россети Урал». Заседание назначено на 3 июня.

Анна Капустина