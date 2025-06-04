«Троя» и чувство штиля

Совет экспертов Национальной литературной премии «Большая книга» назвал имена финалистов ее юбилейного, ХХ сезона. 15 писателей будут претендовать не на три, как раньше, а на два призовых места. Зато оба места — первые: семеро поспорят за победу в номинации «нон-фикшн» и восемь — в номинации «художественная проза». Станет ли новая формула залогом более напряженной борьбы между расставленными на две разные полки произведениями, пытается понять Михаил Пророков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Каждому финалисту досталось от организаторов и по доброму слову, и по букету

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Каждому финалисту досталось от организаторов и по доброму слову, и по букету

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Короткий список «Большой книги» объявили как всегда — в начале июня в ГУМе. На этот раз с Днем мороженого церемония не совпала, и на первом этаже было спокойно и малолюдно. На третьем же, в демонстрационном зале универмага, народу хватало — за полчаса до начала свободных мест за столиками уже не просматривалось.

Причиной тому могло быть меньшее количество маститых авторов в длинном списке — тех, которые уже переросли ГУМ, молодежи-то церемония более или менее в новинку. А кроме того, сокращение лонг-листа. Сорок имен в нынешнем против полусотни в прошлом и предшествующих делали шансы на успех менее призрачными: в случае, если шорт-лист выберет максимальный лимит в 15 текстов, сокращение окажется менее чем тройным. Забегая вперед, скажем, что лимит он выбрал, и в номинации «нон-фикшн» финалистом стала вообще каждая вторая книга полуфинала.

Но этому предшествовало ожидание начала, слегка затянувшегося, и, как всегда, слухи. Кто-то предполагал, что финалистов будет только десять, поскольку на сцене якобы всего десять букетов. Кто-то прочил успех в художественной части списка маститым Андрею Дмитриеву с «Ветром Трои» и Герману Садулаеву с «Никто не выVOZит эту жизнь», кто-то — привлекшему к себе пристальное внимание «взрослой» критики уже не только «Островом Сахалином», но и «снарком снарком» Эдуарду Веркину с «Сорокой на виселице».

Но вот прогремели фанфары, и начались выступления. Председатель Совета экспертов Дмитрий Данилов, отметив, что «"Большая книга" служит надежным лоцманом в книжном море для любителей чтения и весомым поощрением для современных писателей России», заявил: «Сегодня мы впервые представили список финалистов в двух номинациях. Надеюсь, вы разделите наше мнение, что в таком, обновленном виде короткий список "Большой книги" стал более справедливым и, я бы сказал, интригующим». После чего призвал членов совета приступать к объявлению финалистов.

Букетов хватило всем — на сцену поднялись пять из семи участников короткого списка «нон-фикшн» и восемь из восьми финалистов «фикшн». Как и предполагал “Ъ”, в первой номинации Совет экспертов не прошел мимо сочинений Елены Холмогоровой, Андрея Рубанова, Зои Богуславской и Вячеслава Курицына, присовокупив к ним книги Елены Левкиевской, Евфросинии Капустиной и Людмилы Вебер. Во второй ожидания тоже в основном оправдались: в шорт-лист попали Андрей Дмитриев и Эдуард Веркин, компанию им составили Вера Богданова со своим третьим романом (первые два обжили лонг-листы чуть ли не всех престижных премий, пришла пора посягнуть на большее), серебряный призер «Большой книги–2021» Майя Кучерская, лауреат премий «Знамени», «Нового мира», «Октября» и правительства Москвы Илья Кочергин и три прекрасных дебютанта — Анна Баснер, Анна Шипилова и журналист Максим Семеляк.

Но если обещанная Дмитрием Даниловым интрига в нехудожественной части практически уже сошла на нет благодаря как точности выбора, так и специфике предмета (кого ни назови победителем, мемуариста, биографа или исследователя, все будет заслуженно и справедливо), то во второй номинации она еще, можно сказать, не началась. Любителям чтения предстоит крепко почесать затылок, выбирая между авторами, давно, но без лишней ажитации отслеживаемыми критикой (Дмитриевым и Кучерской), недавно ставшими кандидатами в ее фавориты Веркиным и Богдановой, малозамеченным, несмотря на обилие премий, Кочергиным и тремя совсем новыми именами.

Хотя зачем наводить тень на плетень — любители литературы все равно предпочтут пока читать какое-нибудь «К себе ласково» и новинки импринта «Под шорох твоих ресниц» (все имена выдуманы, любые совпадения случайны). Чтобы премия могла реально претендовать на роль опытного лоцмана, она должна уметь не только лавировать, но и набивать себе цену. Создавать интригу — сталкивая ли суперизвестных и новоиспеченных фаворитов (почему в шорт-листе нет ни Виктора Пелевина, ни Алексея Иванова, ни Алексея Сальникова? и неважно, что кто-то из них отказался от номинации, надо суметь уговорить или раскрутить тех, кто не отказывается), политически озабоченных и сторонников «чистого искусства» (где, действительно, Садулаев? с ним короткий список смотрелся бы более конфликтно), ну или за неимением лучшего книги про Тесея, Персея и Трою (две из них — «Парадокс Тесея» Анны Баснер и роман Андрея Дмитриева,— правда, попали в финал, но на интригу это не тянет, «Персей» Андрея Волоса мог бы попытаться ее создать). Дело ведь не в том, кто остался за бортом, нельзя объять необъятное, дело в том, чтобы и лоцман, и люди на корабле, и смотрящие с берега чувствовали важность и ответственность момента.

В шторм оно само получается. А в штиль… Но, впрочем, дождемся финала. Может, к декабрю и штиль чем-нибудь сменится.

Михаил Пророков