Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 2 июня

00:26. Над Курском сработала система ПВО — сбито несколько БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. В результате падения обломков произошло возгорание в частных домах и гараже. Есть попадания в МКД, а также повреждение остекления. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

00:07. Дежурными силами ПВО на подлете к Воронежу обнаружены и уничтожены несколько БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Информация о разрушениях на земле уточняется. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

00:02. В результате обстрела поселка Пролетарский Ракитянского района Белгородской области погибла мирная жительница и пострадала 12-летняя девочка. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.