Главные новости за 2 июня. Кубань, Крым, Адыгея

Городской суд Керчи заключил под стражу до 22 июля 2025 года бывшего мэра города Святослава Брусакова, которого обвиняют в незаконной продаже земельного участка и выдаче разрешений на строительство в охранной зоне археологического памятника.

В Краснодаре 6 июня начинается реконструкция Западного обхода протяженностью 5,4 км, в ходе которой дорогу расширят до шести полос и проложат трамвайную линию. Подготовительные работы уже стартовали.

Замазученный песок, вывезенный с временной площадки накопления в хуторе Воскресенском Краснодарского края, должен быть утилизирован до конца 2025 года.

С начала года на Кубани изъяли 130 т нелегальных морепродуктов. Кроме того, изъято более 150 т нелегальной алкогольной продукции.

В Краснодаре днем в понедельник, 2 июня, из-за обильных осадков было приостановлено движение трамваев сразу на нескольких участках городских маршрутов. На Дмитриевской Дамбе и улице Горького оказались затоплены пути, в результате чего остановились трамваи маршрутов №6, 7, 20 и 22.

Тихорецкий городской суд оштрафовал бывшую заведующую кафедрой экономики и менеджмента филиала КубГУ Елену Королюк на 1,95 млн руб. Ее признали виновной в 15 эпизодах получения взяток и служебном подлоге.

Жители Краснодарского края во время весенней акции «Монетная неделя» сдали в банки свыше 930 тыс. монет общей стоимостью почти 5 млн руб.

Водолазные бригады могут завершить очистку морского дна от нефтепродуктов в Анапе к июню 2025 года.

С начала 2025 года в муниципалитетах Краснодарского края демонтировали 136 несанкционированно установленных нестационарных торговых объектов.