Из-за ливня в Краснодаре остановилось движение трамваев на нескольких улицах

В Краснодаре днем в понедельник, 2 июня, из-за обильных осадков было приостановлено движение трамваев сразу на нескольких участках городских маршрутов. Как сообщили в Telegram-канале МУП «КТТУ», на Дмитриевской Дамбе и улице Горького оказались затоплены пути, в результате чего остановились трамваи маршрутов №6, 7, 20 и 22. Аналогичная ситуация сложилась на пересечении улиц Садовой и Кузнечной, где из-за скопления воды движение прервано у трамваев №3, 20, 21 и 22 в обоих направлениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Кроме того, в районе улиц Гоголя и Седина остановились составы маршрутов №1, 4, 5, 8, 11 и 15. Также движение трамваев №2 и 4 заблокировано на участке улиц Коммунаров — Ленина. Специалисты транспортного предприятия призвали горожан учитывать сложившуюся ситуацию при планировании маршрутов и соблюдать осторожность в условиях непогоды.

По данным сервиса «Яндекс Погода», дождь в Краснодаре прекратится около 18:00 2 июня. В Краснодарском ЦГМС ранее предупреждали, что в первый понедельник лета в регионе сохранится неустойчивая погода. Ожидаются кратковременные дожди и грозы, местами — сильные дожди, град и шквалистое усиление ветра.

По данным сервиса «Яндекс Карты», на фоне непогоды в городе образовались семибалльные пробки. Движение сильнее всего затруднено в центре города: на улицах Северная и Красная.

В пресс-службе городской администрации ранее сообщили, что для ликвидации подтоплений подготовлены 35 единиц техники и 11 мотопомп. Ситуацию в городе мониторят специалисты.

Вячеслав Рыжков