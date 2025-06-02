В Краснодаре 6 июня начнется реконструкция Западного Обхода

В Краснодаре 6 июня начинается реконструкция Западного Обхода протяженностью 5,4 км, в ходе которой дорогу расширят до шести полос и проложат трамвайную линию. Подготовительные работы уже стартовали, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Мэр Евгений Наумов предупредил о неизбежных ограничениях движения и пробках во время строительства. По его словам, нужно организовать дорожное движение на время проведения работ. При необходимости регулировать схемы проезда транспорта в ручном режиме, как и на Тургеневском мосту.

Работы пройдут в несколько этапов на двух участках: от торгового центра «Лента» до Немецкой деревни и от Немецкой деревни до улицы Средней. В ближайшее время установят временные дорожные знаки, после чего начнется разработка полотна от улицы Снежной. На этом этапе движение ограничат частично.

Дорогу расширят до шести полос — по три в каждом направлении. Между ними проложат трамвайную ветку. Также обновят инженерные сети, обустроят тротуары и освещение. Участок от «Ленты» до Немецкой деревни планируют завершить в 2027 году, от Немецкой деревни до улицы Средней — в 2026-м.

Для реализации проекта потребуется вырубить 2 тыс. деревьев, что предусмотрено проектными решениями. Компенсацию за снос зеленых насаждений выплатят в местный бюджет, также запланировано компенсационное озеленение.

Реконструкция входит в краевую программу развития сети автомобильных дорог в Краснодаре, которая реализуется по инициативе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Программа на 2025-2035 годы включает 27 объектов. В ее рамках уже начался капитальный ремонт Тургеневского моста.

На следующих этапах планируется реконструкция участка от улицы Средней до транспортной развязки по улице имени Дзержинского, строительство трамвайной линии вдоль Западного Обхода от «Ленты» до Немецкой деревни в рамках концессионного соглашения и реконструкция улицы Красных Партизан от улицы Заполярной до Западного Обхода.

Алина Зорина