Замазученный песок из Анапы утилизируют к концу 2025 года

Замазученный песок, вывезенный с временной площадки накопления в хуторе Воскресенском Краснодарского края, должен быть утилизирован до конца 2025 года. Об этом заявил министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона Сергей Штриков в рамках мероприятия, прошедшего в Анапе в качестве спутника Конгресса молодых ученых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Как уточняет РБК Краснодар со ссылкой на спикера, на площадке остается около 30 тыс. т загрязненного материала, объемы продолжают ежедневно пополняться. Песок вывозится в соответствии с утвержденным графиком, а утилизация осуществляется с применением термической обработки, позволяющей получать инертный материал, пригодный для дальнейшего промышленного использования. Второй метод – биологическая обработка – был запущен в апреле. Поставлена задача завершить утилизацию всего песка, вывезенного с прибрежных территорий, в 2025 году.

Согласно информации оперативного штаба от 13 мая, часть очищенного материала направят на полигон ТКО «Терра-Н» у станицы Раевской под Новороссийском. Перед этим песок проходит предварительную очистку на установке «Грохот». Лабораторные исследования подтверждают его безопасность. На полигоне песок будут применять для тушения очагов возгорания, реконструкции объектов и ремонта дорог. Также возможно его использование при производстве песчано-гравийных смесей, возведении оснований и обустройстве зон у промышленных объектов.

Ранее сообщалось, что 31 мая загрязненный песок, ранее доставленный из прибрежных районов в Ростовскую область, начали транспортировать в Темрюкский район. Там он поступает на площадку временного хранения предприятия «Биопотенциал», откуда далее будет отправлен на переработку в поселок Афипский. Утилизация планируется на термической установке «ТДУ Фактор-500», после чего до 30% материала смогут быть повторно использованы в строительстве и на производстве.

Вячеслав Рыжков