На Кубани с начала года демонтировали 136 незаконных торговых объектов

С начала 2025 года в муниципалитетах Краснодарского края демонтировали 136 несанкционированно установленных нестационарных торговых объектов. Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале, речь идет о ларьках, киосках и павильонах, которые, по его словам, не должны перекрывать пешеходные зоны, мешать движению транспорта или нарушать архитектурный облик населенных пунктов, особенно на курортной территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Глава региона напомнил, что ежегодно Краснодарский край принимает около 20 млн туристов, в связи с чем власти продолжают благоустройство общественных пространств — набережных, парков и пешеходных маршрутов. В этом контексте наличие хаотично размещенных объектов уличной торговли, по мнению губернатора, противоречит усилиям по улучшению туристической инфраструктуры и снижает визуальную привлекательность городов и курортов.

Как уточнил господин Кондратьев, в ближайшее время в муниципалитетах планируется снести еще порядка 200 незаконных объектов. В рамках координационного совещания по подготовке к летнему сезону он подчеркнул, что жители и гости региона должны иметь возможность свободно наслаждаться природными ландшафтами и городской средой.

«Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодаре с начала года снесли 35 самовольных построек. До конца года планируется демонтаж еще порядка 150 подобных объектов.

Вячеслав Рыжков