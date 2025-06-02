Жители Кубани сдали в банки мелочь на 5 млн рублей

Жители Краснодарского края во время весенней акции «Монетная неделя» сдали в банки свыше 930 тыс. монет общей стоимостью почти 5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вес собранной мелочи превысил 4 т. К акции присоединились 165 филиалов 18 банков региона, а также крупные торговые сети.

Наиболее популярными для сдачи оказались десятирублевые монеты — жители принесли около 380 тыс. таких экземпляров. Рублевых монет собрали 190 тыс. штук, пятирублевых — 118 тыс.

По итогам апрельской кампании россияне по всей стране вернули в денежный оборот более 51 млн монет на сумму почти 242 млн руб. Больше всего их накопили в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Краснодарском крае.

«Монетная неделя» организуется дважды в год — весной и осенью. Участники могут бесплатно обменять накопившуюся мелочь на купюры или перевести средства на банковский счет.

Алина Зорина