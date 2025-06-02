Очистку дна Черного моря от мазута в Анапе могут завершить к июню

Водолазные бригады могут завершить очистку морского дна от нефтепродуктов в Анапе к июню 2025 года. Об этом рассказал министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков во время конгресса молодых ученых в Анапе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот из видео Оперативного штаба Краснодарского края Фото: скриншот из видео Оперативного штаба Краснодарского края

В прибрежной зоне Анапы и Темрюка под руководством Морспасслужбы работают 159 водолазов. Специалисты собрали 840 т загрязненного грунта. В операции участвуют семь судов и восемь эжекторных установок.

По словам Сергея Штрикова, результаты будут понятны в течение месяца. Точная информация о завершении работ остается неизвестной, так как это зависит от погодных условий, ветра и нагонной волны. На побережье фиксируется волнение моря силой 1–1,5 балла.

Алина Зорина