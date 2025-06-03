Производство коньяка в России упало на 22% из-за роста цен

Производство коньяка в РФ в январе—апреле 2025 года сократилось на 22%, до 1,96 млн дал, а выпуск коньячного дистиллята — на 58%, до 1,28 млн дал. Основная причина — снижение спроса после роста минимальных розничных цен (МРЦ) на 17%.

Наибольшее падение производства коньяка среди крупных игроков зафиксировано у «Усовских винно-коньячных подвалов» (–55%), «Алвиса» (–27%) и «Альянс-1892» (–19%). Рост показали лишь «Татспиртпром» (+17%) и Крымская водочная компания (+12%).

Эксперты связывают спад с несколькими факторами:

накопленные запасы после активного розлива перед повышением акцизов (ставка выросла на 15% с 2025 года);

рост МРЦ: с января цена на коньяк увеличилась до 651 руб. за 0,5 л;

смещение спроса на виски (+7,8%) и ром (+17,5%), а также слабоалкогольные напитки.

Около 80% сырья для российского коньяка импортируется, в основном из Армении и других стран ЕАЭС. Из-за ограниченных мощностей местного производства замена импорта маловероятна.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Коньяк выдохся».