Продажи винограда в России выросли на 30% из-за импорта и снижения цен

Розничные продажи винограда в России за 12 месяцев (май 2024 — апрель 2025) выросли на 30% в натуральном выражении, подсчитали в «Нильсене». Это максимальный рост среди популярных фруктов: продажи апельсинов увеличились лишь на 0,9%, бананов — на 1,2%, яблок — на 1,4%.

Основная причина — снижение цен. По данным «АБ-Центра», средняя стоимость винограда на 30 мая составила 407 руб./кг, что на 11,4% ниже, чем год назад. Рост импорта из Китая, Египта и Индии увеличил предложение на рынке. В «Чек Индексе» (Платформа ОФД) отметили, что в январе—апреле 2025 года число покупок винограда выросло на 9%.

Эксперты связывают динамику с перераспределением спроса: цены на яблоки, например, за год выросли на 16,1% (до 168,1 руб./кг). Потребители чаще выбирают более доступные фрукты, включая экзотические — манго, авокадо, питайю.

При этом продажи мандаринов упали на 11% из-за низкого урожая в Турции и сокращения поставок из Израиля. В «Руспродсоюзе» зафиксировали снижение импорта мандаринов на 6% за год.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Виноград потек из-за границы».