У проверяющих не переводятся контролеры

В 2024 году Федеральное казначейство провело в полтора раза меньше проверок аудиторских компаний, тогда как профильное СРО, напротив, нарастило число контрольных мероприятий. Причем увеличилось количество выявленных грубых нарушений участников рынка. По словам аудиторов, это связано с повторными проверками на фоне прежних плохих результатов. Однако для аудиторов это выливается в серьезную нагрузку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ

Казначейство РФ по итогам 2024 года провело всего 150 проверок аудиторских компаний, что в 1,5 раза ниже показателя предыдущего года. При этом количество надзорных мероприятий СРО ААС выросло на 6%, до 4,5 тыс. Это следует из статистики, опубликованной на сайте Минфина. Причем в прошлом году казначейство заявляло о планах ужесточить проверки и наказания, в частности, особое внимание уделять выполнению аудиторами норм антиотмывочного законодательства (115-ФЗ, см. “Ъ” от 17 июня 2024 года). В Минфине, казначействе и СРО оперативно не ответили на запрос “Ъ”.

По словам аудиторов, сокращение проверок казначейства связано в том числе с сокращением аудиторских компаний, работающих с общественно значимыми организациями (ОЗО). Число аудиторских компаний, которые имеют право проверять такие организации, сократилось более чем в три раза, до 205, оценивает гендиректор «Универс-Аудита» Дмитрий Лимаренко. Процесс формирования реестра аудиторов ОЗО показал, что многие аудиторские организации не захотели заходить в этот реестр на фоне высоких требований, отмечает гендиректор «Русаудита» Евгений Самойлов.

Рост проверок со стороны СРО может быть обусловлен повторными проверками участников рынка, которые плохо прошли внешний контроль деятельности в предыдущие периоды. По словам господина Самойлова, аудиторские компании, по которым ранее выявлялись серьезные недостатки, попадают на повторную проверку быстрее. Максимальный перерыв между проверками составляет пять лет, а минимальный — один год, отмечает руководитель практики МСФО «КСК Групп» Светлана Крапивенцева.

При этом проверяемые платят за такие проверки. «Проверки качества являются для аудиторских компаний платными. За последнюю проверку мы заплатили более 300 тыс. руб. А с 2023 года, согласно дисциплинарному кодексу СРО ААС, за выявленные нарушения предусмотрены серьезные штрафы»,— говорит собственник группы компаний «Счетовод» Юлия Мазеина. Впрочем, по данным отчетности СРО, за 2024 год объем взносов за проведение контроля деятельности аудиторов составил 47 млн руб., тогда как в 2023 году — 55,6 млн руб. Как считает гендиректор аналитической компании «Эксперт Бизнес-Решения» Павел Митрофанов, «безусловно, стоимость регуляторной нагрузки в итоге оказывается в ценах, но это та часть стоимости, на которой лучше не экономить».

И СРО, и казначейство стали более тщательно осуществлять проверки и выделять на них значительно больше времени, говорят аудиторы. Из данных Минфина следует, что выявленные существенные нарушения в 2024 году выросли на 2%, до 499 штук, а выявленные грубые нарушения — более чем в два раза, до 180 штук. В частности, к ним относят нарушение требований к членству в саморегулируемой организации аудиторов и неисполнение обязанности проходить внешний контроль деятельности, нарушение требований к форме, содержанию, порядку подписания и представления аудиторского заключения. Меры воздействия при выявлении существенных и грубых нарушений могут варьироваться «от предписаний об устранении до приостановления членства или исключения из членов СРО», поясняет господин Лимаренко.

Рост числа и длительности проверки — это дополнительная нагрузка для участников рынка. «Процедуры контроля со стороны СРО и казначейства — это всегда значительные трудозатраты аудиторских компаний на взаимодействие с контролерами, ведь нужно предоставить значительный объем документов и пояснений по ранее прошедшим проектам, иногда с ретроспективой два-три года»,— поясняет госпожа Крапивенцева. По ее оценке, одна проверка казначейства — это до 160 человеко-часов рабочего времени достаточно дорогих экспертов, в том числе «руководителей аудиторских заданий, ведущих аудиторов, методологов». К тому же она может накладываться на сезонные пики в том числе выдачи аудиторских заключений, указывает эксперт.

Отчасти ситуацию мог бы облегчить переход на онлайн-контроль со стороны казначейства (см. “Ъ” 29 января 2024 года). Он уже проходит «на добровольной основе в тестовом режиме, но пока не избавляет от очных мероприятий, поскольку такие проверки пока не согласованы Минфином», отмечает партнер Б1 Игорь Буян.

Юлия Пославская