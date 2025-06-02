Главные новости за 2 июня. Новороссийск
В Новороссийске квартиры в ЖК «Надежда» выставили на торги за 96 млн руб.
Поезд Минск — Анапа направят через Смоленск из-за обрушения моста под Брянском.
В Новороссийске установлены тарифы на вывоз мусора для регоператора.
Очистку дна Черного моря от мазута в Анапе могут завершить в июне 2025 года.
Новороссийские приставы взыскали 14,5 млн руб. задолженности по алиментам.
В Новороссийске не применяют реагенты при промывке системы отопления в домах.
Компания «Волгатранснефть» не смогла оспорить штраф за нарушение техрегламента.
FESCO поставила третий контейнеровоз на линию между Индией, ОАЭ и Новороссийском.
В порту Новороссийска выявили многоядную муху-горбатку в картофеле из Египта.