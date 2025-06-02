Главные новости за 2 июня. Новороссийск

В Новороссийске квартиры в ЖК «Надежда» выставили на торги за 96 млн руб.

Поезд Минск — Анапа направят через Смоленск из-за обрушения моста под Брянском.

В Новороссийске установлены тарифы на вывоз мусора для регоператора.

Очистку дна Черного моря от мазута в Анапе могут завершить в июне 2025 года.

Новороссийские приставы взыскали 14,5 млн руб. задолженности по алиментам.

В Новороссийске не применяют реагенты при промывке системы отопления в домах.

Компания «Волгатранснефть» не смогла оспорить штраф за нарушение техрегламента.

FESCO поставила третий контейнеровоз на линию между Индией, ОАЭ и Новороссийском.

В порту Новороссийска выявили многоядную муху-горбатку в картофеле из Египта.