FESCO поставила третий контейнеровоз на линию между Индией, ОАЭ и Новороссийском

Транспортная группа FESCO (предприятие в контуре управления госкорпорации «Росатом») добавила третье судно на линию FESCO Indian Line West (FIL-W), соединяющую порты Индии и ОАЭ с Новороссийском. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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«Теперь вместе с контейнеровозами FESCO ASKOLD и FESCO EKATERINA на маршруте FIL-W будет работать теплоход FESCO Yanina. Таким образом, общая контейнерная вместимость линии увеличится на 45%, до более чем 3 000 TEU, а отправки будут выполняться с частотой раз в две недели»,— говорится в сообщении.

В первый рейс FESCO Yanina отправилась из порта Новороссийск 1 июня 2025 года. Экипаж контейнеровоза состоит из 14 человек. Длина судна составляет 142 м, ширина 22 м, дедвейт — 13 тыс. т, вместимость — 962 TEU.

Прямой морской сервис FESCO Indian Line West работает по маршруту Новороссийск — Нава-Шева (Индия) — Мундра (Индия) — Джебель-Али (ОАЭ) — Новороссийск. Транзитное время в пути из ОАЭ в Новороссийск составляет порядка 17 суток, из портов Индии – от 21 дня.

Алена Воробьева