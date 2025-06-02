Новороссийские приставы взыскали 14,5 млн рублей задолженности по алиментам

По предварительным итогам Всероссийской акции «Судебные приставы — детям», которая проходила с 19 мая 2025 года, в Новороссийске взыскали 14,5 млн руб. задолженности по алиментам. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Судебные приставы Новороссийска активизировали работу с гражданами, уклоняющимися от уплаты денежных средств на содержание несовершеннолетних детей. Также в ведомстве проверили дисциплину работодателей по своевременному и правильному перечислению денежных средств на уплату алиментов.

Всего на Кубани взыскали свыше 100 млн руб. задолженности по алиментам. Наложено свыше 100 арестов на имущество должников.

Алена Воробьева