Очистку дна Черного моря от мазута в Анапе могут завершить в июне 2025 года

Водолазные бригады могут завершить очистку морского дна от мазута в Анапе в июне 2025 года. Об этом сообщил министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков в ходе конгресса молодых ученых в Анапе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал оперштаба Кубани Фото: Telegram-канал оперштаба Кубани

Сейчас в прибрежной зоне Анапы и Темрюка под руководством «Морспасслужбы» работают 159 водолазов, всего удалось собрать 840 т замазученного грунта. В работах по подъему мазута задействовали семь судов, в работе восемь эжекторных установок.

«Я думаю, что в течение месяца будут понятны результаты. На территории нашего региона работает линейная группировка водолазов в количестве 159 человек. Работают они достаточно эффективно. Точные цифры завершения работ не могу назвать, так как все зависит от погодных условий. Если погода будет хорошая, то в течение июня должны, по крайней мере у самого песчаного берега в Анапе, завершить работы»,— заявил господин Штриков.

Основные трудности работ по ликвидации ЧС связаны с погодой — ветром и нагонной волной. На побережье наблюдается волнение моря силой 1-1,5 балла.