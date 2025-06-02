В Новороссийске не применяют реагенты при промывке системы отопления в домах

В МКУ «УЖКХ» Новороссийска сообщили, что при опрессовке системы отопления в многоквартирных домах не применяют химические реагенты. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщили в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Ранее жителям Новороссийска разослали сообщения в Telegram с аккаунтов, зарегистрированных в Латвии. Жильцов многоквартирных домов предупредили, якобы 2 июня состоится промывка водопровода с реагентами.

«Сейчас мы выясняем данный вопрос, информация не подтверждается. Даже при опрессовке системы отопления, когда промываются многоквартирные дома, реагенты не используются. Мы созванивались с другими организациями, которые могут быть причастны к процессу, с управляющими компаниями и водоканалом, никто такие работы не проводил»,— сообщили в МКУ «УЖКХ».

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Новороссийске до 2027 года заменят 35 км трубопровода водоснабжения и 11,6 км водоотведения. В 2025 году запланированы капитальный ремонт, реконструкция и строительство сетей водоснабжения общей протяженностью 26 км. Особое внимание уделят вопросу энергоэффективности и снижению потерь воды.