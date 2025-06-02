В порту Новороссийска выявили многоядную муху-горбатку в картофеле из Египта

В партии картофеля из Египта объемом 27 т в морском порту Новороссийска выявлен карантинный для России объект — многоядная муха-горбатка. Об этом сообщила пресс-служба Южного межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

При осуществлении карантинного фитосанитарного надзора в отношении партии картофеля объемом более 27 т, поступившей из Египта в морской порт «Новороссийск», должностными лицами Южного межрегионального управления Россельхознадзора выявлено живое имаго карантинного для Российской Федерации объекта — многоядной мухи-горбатки (Megaselia scalaris (Loew)). Энтообъект был подтвержден заключением о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции Новороссийского филиала ФГБУ «ВНИИКР».

«В целях предотвращения проникновения и распространения на территории РФ карантинных объектов партия зараженного картофеля запрещена к ввозу»,— говорится в сообщении.

Многоядная муха-горбатка быстро распространяется с различным видом транспорта, а также в перьях перелетных птиц. Часто встречается в завозной импортной продукции. Как уточнили в Россельхознадзоре, при несоблюдении санитарных правил хранения и транспортировки перевозимой продукции многоядная муха-горбатка представляет серьезную угрозу фитосанитарной и продовольственной безопасности Российской Федерации.

Алена Воробьева