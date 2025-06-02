Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Поезд Минск — Анапа направят через Смоленск из-за обрушения моста под Брянском

В период ликвидации последствий ЧП в Брянской области из-за обрушения моста поезд Минск — Анапа изменит свой маршрут через станции Смоленск и Красное. В расписании поезда также будут изменения, сообщили в Telegram-канале РЖД.

Фото: Евгений Надалинский, Коммерсантъ

Фото: Евгений Надалинский, Коммерсантъ

На период восстановительных работ поезд №490 Минск — Анапа пройдет измененным расписанием через станции Смоленск и Красное, уточнили в компании. К работам в Брянской и Курской областях после подрыва мостов привлечены около 200 железнодорожников и спасателей. Участок Выгоничи — Пильшино уже открыт для движения поездов.

Алена Воробьева

Новости компаний Все