Поезд Минск — Анапа направят через Смоленск из-за обрушения моста под Брянском

В период ликвидации последствий ЧП в Брянской области из-за обрушения моста поезд Минск — Анапа изменит свой маршрут через станции Смоленск и Красное. В расписании поезда также будут изменения, сообщили в Telegram-канале РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Надалинский, Коммерсантъ Фото: Евгений Надалинский, Коммерсантъ

На период восстановительных работ поезд №490 Минск — Анапа пройдет измененным расписанием через станции Смоленск и Красное, уточнили в компании. К работам в Брянской и Курской областях после подрыва мостов привлечены около 200 железнодорожников и спасателей. Участок Выгоничи — Пильшино уже открыт для движения поездов.

Алена Воробьева