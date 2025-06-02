В Новороссийске установлены тарифы на вывоз мусора для регоператора

Департамент государственного регулирования тарифов Краснодарского края установил тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) для ООО «Южный региональный оператор» (ЮРО) в Новороссийской и Староминской зонах. Об этом сообщила пресс-служба ЮРО.

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«В Новороссийской зоне тариф установлен в размере 519,11 руб. за кубометр для населения, 749,09 руб. — для прочих потребителей»,— говорится в сообщении.

В соответствии с нормативами накопления в июне плата для жителей Новороссийска менять не планируют. Жители многоквартирных домов Новороссийска и Геленджика по-прежнему будут оплачивать услуги по вывозу ТКО в размере 108,15 руб. в месяц с человека. Плата за вывоз мусора для жителей частых домов составит 142,76 руб. в месяц с человека.

Алена Воробьева