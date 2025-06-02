Компания «Волгатранснефть» не смогла оспорить штраф за нарушение техрегламента

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Краснодарского края, который оштрафовал на 300 тыс. руб. ЗАО «Волгатранснефть» за нарушения правил эксплуатации судна «Волгонефть-109». Административное производство в отношении компании было возбуждено Новороссийской транспортной прокуратурой. Информация об этом размещена в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В апелляционной жалобе общество указало, что первоначально в постановлении говорилось о нарушении условий ограничения по району и сезону плавания судна. Однако прокурор в ходе заседания подтвердил, что танкер не покидал разрешенные зоны. Состав правонарушения был установлен исключительно из-за нарушения сезона плавания. По версии ЗАО «Волгатранснефть», с 5 по 15 декабря 2024 года судно действовало согласно указаниям службы управления движением судов порта Кавказ, ответственной за транспортную безопасность акватории морского порта. Судовладелец принял все зависящие от него меры для соблюдения требований Технического регламента. Компания подчеркивает, что предприняла необходимые шаги для получения разрешения на разовый перегон танкера «Волгонефть-109», осознавая возможность нарушения ограничений в судовых документах.

В жалобе отмечается, что нахождение судна вне разрешенного сезона плавания в допустимом для него районе не причинило вреда жизни и здоровью граждан, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде. Также не было создано угрозы причинения такого вреда.

Судовладелец настаивает на отсутствии прямой причинно-следственной связи между эксплуатацией танкера «Волгонефть-109» и крушением судов «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По мнению компании, эксплуатация в условиях сезонных ограничений не является причиной кораблекрушений.

Апелляционный суд отклонил аргументы компании, указав, что согласно свидетельству о классификации судна «Волгонефть-109» установлены ограничения по районам и сезонам плавания, согласно которым эксплуатация судна в бассейне Азовского и Черного морей допускается в сезон плавания с марта по ноябрь. Таким образом, выпустив танкер в акваторию в декабре, общество нарушило ограничения по эксплуатации судна за пределами установленного сезона.

«В рассматриваемом случае в деле не имеется доказательств, подтверждающих, что общество предприняло все зависящие от него меры по надлежащему исполнению требований действующего законодательства и недопущению совершения административного правонарушения»,— указано в постановлении суда.

В феврале 2025 года Арбитражный суд Кубани принял решение взыскать 630 тыс. руб. с компаний «Волгатранснефть» и «Кама шипинг», владеющих танкерами, находившимися в декабре прошлого года в акватории Черного моря в нарушении регламентов сезона плавания. С московского ЗАО «Волгатранснефть», владеющего танкерами «Волгонефть-239» и «Волгонефть-109», взыскано по 300 тыс. руб. за каждое судно. С пермского ООО «Кама шиппинг» по судну «Прикамье» взыскано 30 тыс. руб.

Танкеры «Волгонефть-239» и «Волганефть-212» потерпели крушение, в результате чего в море вылилось 2,5 тыс. тонн мазута.

В середине мая также вступило в силу решение Арбитражного суда Краснодарского края о признании ЗАО «Волгатранснефть» виновным в нарушении требований технических регламентов при эксплуатации судна «Волгонефть-239».

Людмила Налтакян