Страны «Бухарестской девятки» намерены повысить оборонные расходы до 5% ВВП

Страны «Бухарестской девятки» (Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия) и страны Северной Европы в составе НАТО (Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Исландия) договорились наращивать оборонные расходы до 5% от валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом говорится в совместном меморандуме, подписанном участниками саммита по вопросам безопасности в Вильнюсе.

«В целях эффективного противодействия возникающим угрозам и вызовам безопасности мы намерены выделять не менее 5% ВВП на оборону и связанные с ней инвестиции,— говорится в меморандуме (цитата по LRT). — Мы призываем всех союзников увеличить свои инвестиции как на национальном, так и на коллективном уровне, обеспечив достаточные ресурсы для реализации планов и создания надежных возможностей для обеспечения готовности, сдерживания и обороны».

«Бухарестская девятка» была создана в 2015 году для согласования общего подхода к политике безопасности. В формате принимают участие девять стран-членов НАТО, расположенных в Восточной Европе: Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония.

В мае генеральный секретарь НАТО Марк Рютте допускал согласование новой планки расходов на оборону на саммите НАТО. Он отмечал, что члены могут обсудить повышение оборонных расходов с целевых 2% до 5% ВВП. Утвердить решение о повышении целевого показателя расходов на оборону планируется на саммите НАТО в Гааге в июне.

В 2014 году страны НАТО установили планку в размере 2% ВВП для расходов на оборону, на это давалось десять лет. Однако к концу 2024 года цели достигли 22 страны из 32. Госсекретарь США Марко Рубио призвал союзников на саммите НАТО на себя обязательство по выделению на оборону 5% ВВП — столько средств на эти цели не тратит ни один член альянса (США в прошлом году выделили 3,19% ВВП на военные расходы).

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Анастасия Домбицкая