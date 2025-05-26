Рютте допустил согласование новой планки расходов на оборону на саммите НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил надежду, что члены Североатлантического альянса согласятся повысить оборонные расходы с целевых 2% до 5% ВВП. Достичь такого показателя призывал президент США Дональд Трамп. Утвердить это решение планируется на саммите НАТО в Гааге в июне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters

«Давайте предположим, что это 5%, но я не буду говорить, каков индивидуальный разброс, но это будет значительно выше 3%, когда речь заходит о жестких расходах, и это также будет целевой показатель расходов, связанных с обороной»,— сказал Марк Рютте на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Дейтоне (цитата по Reuters).

В 2014 году страны НАТО установили планку в размере 2% ВВП для расходов на оборону, на это давалось десять лет. Однако к концу 2024 года цели достигли 22 страны из 32. Госсекретарь США Марко Рубио призвал союзников на саммите НАТО на себя обязательство по выделению на оборону 5% ВВП — столько средств на эти цели не тратит ни один член альянса (США в прошлом году выделили 3,19% ВВП на военные расходы).

Подробнее — в материале «Ъ» «Генсек НАТО выразил Дональду Трампу европейскую озабоченность».

Лусине Баласян