Троллейбус «Адмирал» запустят в Нижнем Новгороде с 9 июня

Новый троллейбус с автономным ходом «Адмирал» производства «ПК Транспортные системы» отправился на обкатку в Нижний Новгород. Сначала водители пройдут обучение, а 9 июня троллейбус выйдет на линию, сообщили в нижегородском минтрансе 2 июня 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «ПК Транспортные системы» Фото: «ПК Транспортные системы»

Ранее троллейбус этой модели успешно прошел обкатку на улицах Санкт-Петербурга. Как указано на сайте производителя, запас хода позволяет троллейбусу проходить от 12 км в зависимости от погодных и дорожных условий. Пассажировместимость модели — до 100 человек, включая 35 мест для сидения.

Как писал «Ъ-Приволжье», также в Нижнем Новгороде сейчас тестируют троллейбус «Синара».

Галина Шамберина