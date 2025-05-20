Минтранс анализирует целесообразность запуска троллейбусов до «Седьмого неба»

В минтрансе Нижегородской области анализируют целесообразность запуска нового троллейбусного маршрута №1 — от остановки «Платформа Чаадаево» до микрорайона Седьмое небо в Нижнем Новгороде. Об этом рассказал замминистра Денис Рябинин 20 мая во время запуска троллейбуса с увеличенным автономным ходом «Синара».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Троллейбус «Синара» регион безвозмездно получил от производителя для тестирования. Пока он будет ходить по маршрутам №10 и №25 в заречной части города. В случае успешного тестирования в региональном правительстве рассматривают возможность закупки таких троллейбусов для города.

Сейчас троллейбусы №№10 и 25 в микрорайоне Мещерское озеро доходят до пересечения улиц Пролетарской и Карла Маркса, дальше нет контактной сети. За счет троллейбусов с автономным ходом власти и хотят создать новый маршрут, чтобы он доходил уже до микрорайона Седьмое небо. Продление маршрута в этом направлении в нижегородском правительстве обсуждают уже не первый год.

«На маршруте предполагается использование исключительно троллейбусов с увеличенным автономным ходом: двух троллейбусов БКМ, которые были приобретены правительством Нижегородской области в 2022 году, и тестового троллейбуса Синара»,— пояснил Денис Рябинин.

Галина Шамберина