Главные новости за неделю 26 мая - 1 июня. Ростов-на-Дону и область

Ростовский областной суд на основании материалов УФСБ России вынес приговор уроженцу ЛНР, причастному к сотрудничеству со спецслужбами Украины, сообщили в пресс–службе ведомства. Фигуранту присудили 14 лет колонии строгого режима.

Оперативники установили, что уроженец ЛНР Николай Бондаренко по собственному желанию связался с сотрудниками специальных служб Украины и «по их указанию в апреле 2024 года передал украинской стороне сведения о военных объектах на территории Ростовской области, которые могли быть использованы против Вооруженных сил Российской Федерации», — отмечается в сообщении УФСБ.

В этом году на ремонт дорог в Ростовской области выделят около 25 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба министерства региональной политики и массовых коммуникаций региона.

Из сообщения следует, что работы запланированы на участках 460 автодорог регионального и местного значения. Их общая протяженность — около 690 км

Исполняющей обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области стала первый заместитель Константина Рачаловского Ольга Горбанева. Информация об этом опубликована на сайте регионального правительства.

Госпожа Горбанева с 5 марта 2009 года по настоящее время занимает должность замминистра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.

С 2021 года на базе туристическо-коммерческой фирмы (ТКФ) «Рейна-тур НТВ» работает ростовский туристско-информационный центр (ТИЦ). Ежегодно, за шесть месяцев высокого туристического сезона три консультанта центра обрабатывают более шести тысяч заявок. О том, как за четыре года работы по контракту с департаментом экономики Ростова изменился характер деятельности ТИЦ, «Ъ-Ростов» рассказала директор «Рейна-тур НТВ» Татьяна Нечепаева.

В Ростове-на-Дону для расселения 141 многоквартирного аварийного дома в период с 2025 по 2029 годы планируется

выделить 6,4 млрд руб. Об этом сообщает администрация города.

Из сообщения следует, что сейчас аварийными и подлежащими сносу или реконструкции признано 285 многоквартирных домов. В этом году в Ростове перешли к третьему этапу областной адресной программы по расселению из аварийного жилья.

Сотрудники ФСБ и полиции задержали в Ростовской области Ахмеда Абусупьянова, подозреваемого в сотрудничестве с религиозным объединением «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (признано экстремистским и запрещено в России). Об этом сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах. Также источник подтвердил, что именно Ахмед Абусупьянов в июне прошлого года вел переговоры с захватчиками ростовского СИЗО-1.

С начала 2025 года на рынке труда Ростовской области разместили около 9,5 тысяч вакансий с удаленной работой и более 2,7 тыс. вакансий с гибридным графиком (возможность посещать офис два-три раза в неделю). Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе портала hh.ru.

В Ростовской области за неделю выросли цены на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщает Росстат. По статистическим данным на 26 мая, средняя стоимость литра бензина составила 61,05 руб., что немного выше показателя 19 мая (61,04 руб.).

На территории Мартыновского района Ростовской области с 30 мая ввели режим повышенной готовности. Причиной послужила авария в одном из населенных пунктов, сообщили в министерстве ЖКХ региона.

Из сообщения следует, что в хуторе Новосадкинский вечером 29 мая произошел порыв на трубопроводе от скважин до резервуара. Водоснабжение жителям отключили. На месте работала ремонтная бригада.

Промышленное производство в Ростовской области за январь-апрель 2025 года увеличилось на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Ростовстат.

По данным источника, драйвером роста выступил обрабатывающий сектор с индексом промышленного производства 104,5%. Лидером стали предприятия химической отрасли, нарастившие выпуск на 31,1%. Производители кокса и нефтепродуктов увеличили объемы на 12,6%.

В Ростовской области есть возможности для активного развития всех видов туризма, серьезным потенциалом обладают территории, которые до последнего времени не рассматривались, как туристические. Например, такие как Шахты, Новошахтинск, Красносулинский и Белокалитвинские районы, которые традиционно воспринимаются как промышленные территории. Однако у той же Белой Калитвы немало природных памятников и других привлекательных мест, отметила генеральный директор компании туристического холдинга AnyTicket Анна Цыганкова во время круглого стола, организованного «Ъ-Ростов».

Замазученный песок из Ростовской области, привезенный с Черноморского побережья, принимают на предприятии ООО «Биопотенциал» в Темрюкском районе. Об этом сообщает пресс-служба оперштаба Краснодарского края в своем Telegram-канале.

ФК «Ростов» уступил московскому ЦСКА в Суперфинале FONBET Кубка России по пенальти — 3:4.

Основное время матча завершилось вничью — 0:0. У ростовчан не смогли реализовать удары Алексей Сутромин и Хорен Байрамян, у армейцев пенальти не забил Игорь Дивеев.

Наталья Белоштейн