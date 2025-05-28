В Ростове на расселение аварийного жилья до 2029 года выделят 6,4 млрд рублей

В Ростове-на-Дону для расселения 141 многоквартирного аварийного дома в период с 2025 по 2029 годы планируется выделить 6,4 млрд руб. Об этом сообщает администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что сейчас аварийными и подлежащими сносу или реконструкции признано 285 многоквартирных домов. В этом году в Ростове перешли к третьему этапу областной адресной программы по расселению из аварийного жилья. В ее рамках планируется расселить 55 семей из 6 домов. Для этих целей предусмотрели 295 млн руб. Кроме того, 14 мая внесены в адресный перечень внесли изменения, которые позволят включить еще 187 семей из 47 домов.

В общей сложности на данные цели в 2025 году, с учетом дополнительных 369 млн руб. из бюджета области, предусмотрены средства в размере 871 млн руб. Всего предполагается расселить 242 семьи из 53 домов.

Мария Хоперская