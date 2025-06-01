Песок с мазутом из Ростовской области будут использовать для строительства

Замазученный песок из Ростовской области, привезенный с Черноморского побережья, принимают на предприятии ООО «Биопотенциал» в Темрюкском районе. Об этом сообщает пресс-служба оперштаба Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

С территории ООО «Биопотенциал» песок будет отправлен на переработку в поселок Афипский. «После термической обработки на установке «ТДУ Фактор-500» песок сможет применяться на производстве и в строительстве»,— пояснили в штабе.

«Ъ-Ростов» ранее писал, что завоз перепачканного мазутом песка на Дон начался в конце января 2025 года. В общей сложности на Семикаракорский полигон было доставлено 1,8 тыс. т песка. На местном полигоне утилизировать опасный груз с соблюдением всех норм не представлялось возможным.

Наталья Белоштейн