На Дону даже «нетуристические места» обладают потенциалом для привлечения гостей

В Ростовской области есть возможности для активного развития всех видов туризма, серьезным потенциалом обладают территории, которые до последнего времени не рассматривались, как туристические. Например, такие как Шахты, Новошахтинск, Красносулинский и Белокалитвинские районы, которые традиционно воспринимаются как промышленные территории. Однако у той же Белой Калитвы немало природных памятников и других привлекательных мест, отметила генеральный директор компании туристического холдинга AnyTicket Анна Цыганкова во время круглого стола, организованного «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Обсуждение темы «Новые возможности в развитии туриндустрии: роль бизнеса и власти» проходило на площадке Торгово-промышленной палаты Ростовской области. По словам госпожи Цыганковой, понятие нетуристические места — одновременно философское и маркетинговое. «В последние 10 лет, когда мы стали активно заниматься развитием сферы туризма, подходы к нему поменялись», — отметила эксперт. Она объяснила, что в классическом понимании туристическое место характеризуется выраженным потоком гостей, развитым брендом и четкими ожиданиями путешественников.

По словам эксперта, из-за переориентации классического туризма в сторону экотуризма наметилась тенденция возрастающей популярности паломничества и освоения новых диких мест. «Все, что раньше было для туриста недостатком — неразвитая инфраструктура, близость к дикой природе, комары, отдаленность от цивилизации — становится для современных туристов вектором новых возможностей для отдыха, перезагрузки, наполнения», — подчеркнула госпожа Цыганкова.

Глава AnyTicket уверена, что спрос можно формировать, а любой бренд реально раскрутить. «Можно найти такие особенности любого места нашей Ростовской области, которые вполне имеют право на жизнеспособность, устойчивое существование как интересное и новое турнаправление»,— заявила она.

В качестве примера эксперт привела Белокалитвинский район, который никогда не позиционировался как туристический. «Рядом трасса М-4 «Дон», какая-то инфраструктура выстроена по краям и все... На самом деле, очень красивые, живописные и притягательные места на этой территории есть, только они в глубине»,— пояснила эксперт.

По ее с ловам, когда попадаешь в Белокалитвинский район, создается впечатление, что находишься совсем в другом регионе. «Однако такие места — сокровищница Дона. Неотесанная, нуждающаяся в раскрутке и брендировании. Потенциал природный совершенно не раскрыт»,— поделилась Анна Цыганкова.

Эксперт подчеркнула преимущества района: наличие краеведов, самобытная казачья история, собственные экскурсоводы, а также выгодное расположение — трасса с Урала и Саратова проходит мимо Белой Калитвы и х. Богураев. Кроме этого, в Белокалитвинском районе привлекательны необычные ландшафты, горы, скалы, камни славянской силы, шикарный парк ветровых мельниц, сап-прогулки по реке Миус, памятник природы «Две сестры».

«Помимо природных красот там есть очень хорошие смежные отрасли: фермерство, своя кухня, сыры, мясная продукция, то есть уже присутствует партнерский сегмент, ничего придумывать не надо. И таких (аутентичных) мест в Ростовской области большое количество», — добавила эксперт.

Валентина Любашенко