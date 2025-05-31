Промышленность Ростовской области показала рост на 3,8% в 2025 году

Промышленное производство в Ростовской области за январь-апрель 2025 года увеличилось на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Ростовстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным источника, драйвером роста выступил обрабатывающий сектор с индексом промышленного производства 104,5%. Лидером стали предприятия химической отрасли, нарастившие выпуск на 31,1%. Производители кокса и нефтепродуктов увеличили объемы на 12,6%.

Значительный подъем зафиксирован в легкой промышленности: выпуск одежды вырос на 78,5%, текстильных изделий — на 28,4%. Производство металлических изделий без машин и оборудования поднялось на 7,9%, электронных компонентов — на 4,5%, показали цифры статистики.

Единственное направление с отрицательной динамикой — добывающая отрасль, где объемы сократились на 3,7%.

Валентина Любашенко