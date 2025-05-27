На ремонт донских дорог в 2025 году направят 25 млрд рублей

В этом году на ремонт дорог в Ростовской области выделят около 25 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба министерства региональной политики и массовых коммуникаций региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что работы запланированы на участках 460 автодорог регионального и местного значения. Их общая протяженность — около 690 км.

С начала дорожного сезона в Ростовской области уже завершили ремонт на 85 участках дорог регионального и местного значения общей протяженностью более 107 км. Около 50 дорог, которые еще предстоит благоустроить, ведут к соцобъектам — школам, больницам, учреждениям спорта и культуры.

Мария Хоперская