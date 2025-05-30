В Мартыновском районе ввели режим повышенной готовности из-за отсутствия воды
На территории Мартыновского района Ростовской области с 30 мая ввели режим повышенной готовности. Причиной послужила авария в одном из населенных пунктов, сообщили в министерстве ЖКХ региона.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Из сообщения следует, что в хуторе Новосадкинский вечером 29 мая произошел порыв на трубопроводе от скважин до резервуара. Водоснабжение жителям отключили. На месте уже работает ремонтная бригада.
Водоснабжение восстановят 01 июня. Населению организовали подвоз воды.