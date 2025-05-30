В Мартыновском районе ввели режим повышенной готовности из-за отсутствия воды

На территории Мартыновского района Ростовской области с 30 мая ввели режим повышенной готовности. Причиной послужила авария в одном из населенных пунктов, сообщили в министерстве ЖКХ региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что в хуторе Новосадкинский вечером 29 мая произошел порыв на трубопроводе от скважин до резервуара. Водоснабжение жителям отключили. На месте уже работает ремонтная бригада.

Водоснабжение восстановят 01 июня. Населению организовали подвоз воды.

Мария Хоперская