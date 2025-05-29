В Ростовской области растет интерес к работе с гибридным графиком

С начала 2025 года на рынке труда Ростовской области разместили около 9,5 тысяч вакансий с удаленной работой и более 2,7 тыс. вакансий с гибридным графиком (возможность посещать офис два-три раза в неделю). Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе портала hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно исследованию hh.ru совместно с холдингом Alias Group (ключевой актив — федеральный девелопер «Неометрия»), интерес к таким предложениям продолжает расти. Так, 14% респондентов считают гибридный график одним из главных показателей «идеальной работы». Они ставят такой формат занятости в один ряд с уровнем заработной платы, адекватным руководством и интересными задачами. Еще 15% опрошенных готовы остаться в компании, где их не все устраивает, если им предложат работать удаленно либо посещать офис время от времени.

Фактором роста популярности гибридного графика работы стала пандемия COVID-19. Тогда этот формат применяли в качестве эксперимента, однако многие компании и сотрудники нашли в нем ряд преимуществ.

По словам директора по персоналу Alias Group Светланы Хабибуллиной, сотрудники поколения Y и Z стремятся сохранить баланс между работой и личной жизнью. Гибридный график позволяет им эффективно распоряжаться своим временем, уделяя внимание семье и хобби. Кроме того, компании с гибридным графиком способны удержать таким образом больше квалифицированных специалистов. Это важно в условиях дефицита кадров.

Чаще всего в Ростовской области такие вакансии размещали компании из следующих отраслей: ИТ, строительство и недвижимость, услуги для бизнеса, финансовый сектор, розничная торговля. Самой популярной в 2025 году вакансией с гибридным форматом в регионе стал менеджер по продажам и по работе с клиентами (более 450 подобных вакансий).

Мария Хоперская