Петербургский «Зенит» объявил об уходе защитника Дмитрия Чистякова

Футбольный клуб «Зенит» объявил об уходе защитника Дмитрия Чистякова. Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых. В составе петербургской команды футболист провел 90 матчей, забил два мяча и отдал две голевые передачи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Вместе с «Зенитом» господин Чистяков стал четырехкратным чемпионом России, завоевал Кубок и четыре Суперкубка страны. Клуб с берегов Невы поблагодарил своего воспитанника за преданность цветам и вклад в общие победы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Зенит» объявил об уходе Огнена Мимовича — срок аренды защитника турецкого ФК «Фенербахче» подошел к концу.

Андрей Маркелов