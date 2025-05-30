Главные новости за 30 мая. Белгород, Липецк, Воронеж, Тамбов, Курск
Белгородец погиб от удара беспилотника по автомобилю.
Липецкая прокуратура потребовала проверить Воронежский заповедник из-за пожара.
В Воронежской области в первом квартале с помощью турналога собрали 6 млн руб.
В Тамбовской области с сентября запретят продавать алкоголь после 22:00.
Суд вернул белгородскому «Еврострою» иск к пермскому застройщику на 1,7 млрд.
В Воронеже могут построить путепровод за 1,5 млрд руб.
Украинский военный получил 16 лет за теракты в Курской области.
В Воронеже на выходных перекроют движение на нескольких улицах.