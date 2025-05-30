В Воронеже на выходных перекроют движение на нескольких улицах

С 30 мая по 1 июня в Левобережном районе Воронежа будет запрещена парковка и перекрыто движение на нескольких улицах из-за проведения Платоновского фестиваля искусств. Об этом сообщили в управлении дорожного хозяйства мэрии облцентра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Так, с 18:00 30 мая до 21:00 июня запретят парковаться на улице Арзамасской — от Ленинского проспекта до улицы МОПРа;

С 7:00 31 мая до 21:00 1 июня перекроют движение на проезде от управы Левобережного района до парка «Алые паруса».

Согласно программе Платоновского фестиваля, он откроется двухдневным выступлением уличных театров в парке «Алые паруса».

Подробнее о программе фестиваля — в публикации «Ъ-Черноземе».

Егор Якимов