Белгородец погиб от удара беспилотника по автомобилю

В закрытом селе Логачевка Валуйского округа Белгородской области от атаки дрона ВСУ на автомобиль погиб местный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Белгородец скончался на месте от полученных ранений. Господин Гладков напомнил, что с 27 октября 2022 года в селе действует режим ЧС, и въезд туда запрещен.

Сегодня также сообщалось, что двое жителей Белгородской области обратились в Шебекинскую ЦРБ с ранениями, полученными от обстрелов ВСУ.

За прошедшие сутки ВСУ выпустили по 11 муниципалитетам Белгородской области не менее 63 различных боеприпасов и совершили атаки 69 беспилотников. Ранения получили четыре человека.

О том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов