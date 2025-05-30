Суд вернул белгородскому «Еврострою» иск к пермскому застройщику на 1,7 млрд

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил ходатайство белгородского застройщика ООО «Еврострой» о возвращении иска к пермскому ООО «Бауинвестгрупп». В рамках него с компании планировалось взыскать 1,7 млрд руб. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

«Еврострой» обратился с иском к пермской компании на прошлой неделе. Суд оставил его без движения, чтобы истец смог предоставить доказательства, подтверждающие невозможность уплаты госпошлины, которые обосновывали бы ходатайство о ее отсрочке.

По данным Rusprofile, ООО «Еврострой» было зарегистрировано в Белгороде в августе 2013 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 2 млн руб. 99% компании принадлежит ее генеральному директору Эдгару Херимяну, 1% — Гаянэ Херимян. «Еврострой» владеет местными ООО «Еврострой развитие», ООО «Еврострой инжиниринг», ООО «Еврострой строитель», ООО «Еврострой проектировщик», ООО «Еврострой производство» и ООО «Евро авто про». 2024 год «Еврострой» завершил с выручкой в 3,8 млрд руб. и чистой прибылью в 238 млн. ООО «Бауинвестгрупп» было зарегистрировано в Пермском крае в августе 2012 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректор — Андрей Сбоев. Он же владеет 51% компании, 49% принадлежит Александре Колесник. По итогам 2024 года выручка общества составила 191 млн руб., чистая прибыль — 33 млн.

В марте госпожа Колесник обратилась в арбитражный суд Пермского края с иском к «Еврострою». Она потребовала взыскать с ответчика 192 млн руб.: 160 млн основного долга, 24,6 млн в качестве процентов по нему и 7,4 млн как проценты за пользование чужими денежными средствами за нарушение сроков возврата займа. Согласно картотеке арбитражных дел, заявление принято к производству, заседание по нему назначено на 3 июня.

Егор Якимов