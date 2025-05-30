В Воронеже могут построить путепровод за 1,5 млрд рублей

Для связи центра Воронежа и микрорайона ВАИ городские власти планируют построить путепровод через железную дорогу по улице Циолковского в районе авиазавода с выходом на улицу Волгоградскую и окружную дорогу. Стоимость строительства оценивается в 1,5 млрд руб., а разработки проектно-сметной документации — в 25 млн руб. Об этом сообщили в мэрии.

Решение направлено на то, чтобы разгрузить существующие дороги в облцентре.

Проект предусматривает поэтапное развитие транспортного узла, в том числе строительство путепровода через железную дорогу от улицы Героев Стратосферы до Волгоградской. Власти рассчитывают, что путепровод по улице Циолковского позволит сократить время движения транзитного транспорта по Европейскому маршруту Е 38 и разгрузить дороги на улицах Лебедева, Менделеева и проезда Разумова.

Отмечается, что пока объемы, источники финансирования и сроки реализации проекта не определены. Сейчас в Воронеже существуют четыре переезда через железнодорожные пути Воронеж — Ростов-на-Дону: по улицам Богдана Хмельницкого, Остужева, в селе Масловка и микрорайоне Машмет.

Егор Якимов