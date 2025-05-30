Липецкая прокуратура потребовала проверить Воронежский заповедник из-за пожара

Прокуратура Липецкой области потребовала от руководителя Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора провести проверку ФГБУ «Воронежский государственный биосферный заповедник имени В.М. Пескова», где со вчерашнего дня продолжается пожар. Об этом сообщили в ведомстве.

По данным прокуратуры, вчера на станции Беляево Пригородского сельского поселения Усманского района в границах территории заповедника произошло возгорание — на 532 км железной дороги между станциями «Песковатка-Казачья» и «Беляево». Площадь низового лесного пожара составляет около 40 га. По предварительным данным, возгорание случилось из-за того, что на контактные провода железнодорожных путей упало сухое дерево.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале отметил, что сильный ветер привел к быстрому распространению огня. Рядом с очагом находятся два населенных пункта, и прямой угрозы для них нет. Однако из-за пожара «образовалось большое задымление», добавил губернатор. Сегодня утром огонь перекинулся через защитную полосу.

В тушении задействована авиация МЧС РФ — вертолет и самолет. По данным регионального МЧС, также на месте работают 43 единицы спецтехники и 107 человек личного состава, включая пожарных, спасателей и добровольцев.

Сегодня сообщалось, что в июне в Воронежской и Белгородской областях прогнозируют риск природных пожаров.

UPD: площадь пожара в Воронежском заповеднике достигла 200 га, сообщили в МЧС по Липецкой области.

О причинах лесных пожаров в макрорегионе прошлой осенью — в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов