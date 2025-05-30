Украинский военный получил 16 лет за теракты в Курской области

Военнослужащего 17 отдельной танковой бригады ВСУ старшего солдата Максима Левченко признали виновным в совершении теракта на территории Курской области (пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы, первые четыре из которых осужденный проведет в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима. Об этом сообщили в СКР.

Суд установил, что в ноябре 2024-го Левченко с ручным пулеметом вторгся в составе ВСУ в село Ольговка Кореневского района Курской области. Там военный оборудовал огневую позицию, откуда открывал огонь по российским солдатам и мирным жителям. Его задержали в результате боевых действий.

На прошлой неделе еще одного украинского солдата Виталия Луценко осудили за вторжение в Курскую область. Его также приговорили к 16 годам лишения свободы.

О том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов