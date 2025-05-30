Основное юрлицо Microsoft в России решило подать на банкротство

Основное юрлицо корпорации Microsoft ООО «Майкрософт Рус» намерено подать на банкротство, следует из данных «Федресурса». Для этого компания обратится в Арбитражный суд Москвы. В отчетности «Майкрософт Рус» за 2024 год сообщалось обратное — тогда Microsoft не планировала ликвидировать российское юрлицо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Среди кредиторов «Майкрософт Рус», в частности, указан Газпромбанк. Сумма задолженности перед ним не уточняется. В апреле московский арбитраж по иску Газпромбанка взыскал с «Майкрософт Рус» более $943 тыс. $887 тыс. относятся к необоснованному обогащению компании, остальное идет в счет процентов за использование чужих денежных средств, а также процентов по день фактической оплаты по курсу Банка России.

С 2022 года «Майкрософт Рус» получила более 30 подобных исков от других российских корпораций. Среди них — «Северсталь», «Аэрофлот», АЛРОСА, ЦБ, «МегаФон» и «Сургутнефтегаз». Все долговые обязательства перед ними компания выполнила.