Модный дом лишился Грации

Еще в одном модном доме перестановки в руководстве. Пост креативного директора Dior покинула Мария Грация Кьюри. Она занимала эту должность последние девять лет и отвечала за женскую линию бренда, который входит в конгломерат Бернара Арно LVMH. Только с 2017-го по 2023-й продажи Dior выросли практически в пять раз с двух €2 млрд до почти €10 млрд.

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Заслуги Кьюри очевидны, но в последние годы к ее работе возникали вопросы, говорит искусствовед, историк моды Анатоль Вовк: «Мария Грация Кьюри в последнее время, к сожалению, не являла миру фантастических коллекций. С момента смерти Кристиана Диора в 1957 году произошло много событий: приход Ива Сен-Лорана, затем во главе модного дома 30 лет стоял Марк Боан, потом была короткая эпоха Джанфранко Ферре (итальянец действительно смог привнести новые краски в модный дом), после этого началась эра Джона Гальяно, которую никто не смог затмить. Может быть, и Раф Симонс, который сменил его на этом посту, и Мария Грация Кьюри хотели бы снискать такую же славу как Джон Гальяно в плане креативности и шоу, но не случилось.

Конечно, Мария Грация Кьюри, на мой взгляд, просто исписалась. От Dior не осталось ничего, мы уже не видели тот бренд, который когда-то громко заявлял о себе на весь мир.

Вряд ли они вернут в Dior Гальяно, но есть пример бренда Chanel, который уже год выпускает коллекции без креативного директора. Это говорит о разных моделях формирования модного бизнеса в России и за рубежом. В России есть одна большая проблема: нет команды, которая может работать без креативного директора. Не стало Вячеслава Михайловича Зайцева, не стало и модного дома. А там, в принципе, есть креативный директор или нет, опытная команда специалистов может занять его место на год, на полтора или на два».

Разговоры об изменениях в руководстве модного дома ходили не один месяц. В апреле на пост креативного директора мужской линии Dior пришел занимавший такую же должность в испанском Loewe Джонатан Андерсон. Он же — один из главных кандидатов на место Кьюри, пишет Vogue. Однако никаких официальных заявлений пока нет. Как изменится модный дом?

Эксперт моды Владислав Лисовец считает, что Dior возьмет курс на привлечение молодой аудитории: «Последние восемь лет Dior, в общем-то, не было. Это скучный, рафинированный женский бренд, который подходит женщинам с деньгами, но без претензий к силуэту, к моде, то есть этот бренд не трендсеттер сейчас. А когда-то он им был.

Я думаю, что компания Louis Vuitton пытается сейчас вернуть бренду именно статус трендсеттера.

Louis Vuitton — очень серьезная компания, они не будут просто так ничего делать. У них хватит денег, конечно, первое время поддержать дом, пока будет идти перестройка. В таком положении, в каком находился Dior последние семь лет, дальше оставаться все просто не могло.

Что касается претендентов на это место, я думаю, что если Джонатана Андерсона назначили только на мужскую линию, то, скорее всего, на женскую возьмут кого-то из внутренней компании, кто работал в Louis Vuitton Group. Но и кандидатуру Андерсона я не исключаю, потому что из Loewe за последние пять лет он сделал бренд номер один. Это был испанский не особо популярный, даже классический бренд, а теперь все мечтают носить это лого, я думаю, это как раз то, чего не хватает Dior».

Мировой рынок предметов роскоши столкнулся с серьезными трудностями еще два года назад. Как итог: только в 2025-м кадровые перестановки затронули Valentino, Balenciaga и Gucci.

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Андрей Дубков